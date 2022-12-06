Боевики ВСУ снова атаковали районы Донецка. Об этом сообщила съемочная группа «Известий», которая в числе прочих попала под обстрел.

На данный момент известно, что украинские националисты выпустили, в частности, по центральному району города 10 снарядов из РСЗО «Град». Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.