Боевики ВСУ снова атаковали районы Донецка

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 55

Под обстрел попала и съемочная группа «Известий».

Боевики ВСУ снова атаковали районы Донецка

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Боевики ВСУ снова атаковали районы Донецка. Об этом сообщила съемочная группа «Известий», которая в числе прочих попала под обстрел.

На данный момент известно, что украинские националисты выпустили, в частности, по центральному району города 10 снарядов из РСЗО «Град». Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

-9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
62.18
0.41 65.52
0.53
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

Последние новости

13:34
«Мужики успели оттащить»: очевидцы рассказали, как пережили обстрел Донецка
13:32
Грипп или ОРВИ: россиян предупреждают о необходимости профилактики инфекций
13:26
Повторила судьбу матери: Анастасия Мельникова сама напророчила себе беду?
13:14
Песков прокомментировал слухи о «новой волне мобилизации» в РФ
13:01
Шойгу: ВСУ несут большие потери на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
12:51
Настоящий Восток: рецепт удона с курицей в паназиатском стиле от шефа Ивлева

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео