Песков прокомментировал слухи о «новой волне мобилизации» в РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 880

Сомнительные сведения то и дело появляются в социальных сетях и СМИ, доверие к которым давно подорвано.

Песков прокомментировал слухи о «новой волне мобилизации» в РФ

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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В Кремле просят граждан тщательно проверять информацию, прежде чем делать поспешные выводы. Особенно это касается любых слухов относительно организации «новой волны мобилизации» в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ничего подобного не планируется.

«Очень много провокационных сообщений, публикаций в соцсетях. Надо ориентироваться на информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал», — подчеркнул в ходе традиционного брифинга представитель Кремля.

На аналогичные вопросы россиян Песков уже отвечал 3 декабря. И тогда он также опровергал все слухи, касающиеся отправки людей в зону боевых действий на Украине, в ДНР и ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ несут большие потери на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.

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