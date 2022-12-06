Шойгу назвал точное число потерь армии Украины за ноябрь

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 619

Российские военные продолжают спецоперацию по демилитаризации Незалежной. Сил у противника почти не осталось, а «коллективный Запад» постепенно отказывает в поддержке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал точное число потерь армии Украины за ноябрь. По его словам, число давно превысило 8000 человек.

«Потери противника за ноябрь составили более 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — уточнил руководитель оборонного ведомства.

Российские военные продолжают спецоперацию по демилитаризации Незалежной. Сил у противника почти не осталось, а «коллективный Запад» постепенно отказывает в поддержке.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка.

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