Вредная привычка: Любовь Успенская призналась в отказе от секса

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 549

Любовь Успенская отказалась от секса как от вредной привычки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артистка призналась, что избавиться от этой зависимости ей помогло самовнушение.

Любовь Успенская в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, от чего отказывалась ради здоровья. Одной из своих вредных привычек артистка считает секс.

«От секса (отказалась — Прим.ред.). Когда сильно перебор, так это во вред», — откровенно призналась Успенская.

68-летняя артистка однажды заявила, что ей хватает секса на сцене, когда она «отдается шести тысячам людей в зале». Может, поэтому ей было так легко порой отказываться от секса физического.

«В моей жизни не было сложностей в отказе от чего-либо, если я чего-то не хотела или мне было запрещено, я с удовольствием это делала (отказывалась — Прим. ред.), потому что осознавала, что это мне не в пользу. И это очень работает, я умею самовнушением заниматься», — рассказала Успенская.

Не только отказ от секса и других вредных привычек помогает артистке выглядеть сексуальнее и моложе — она никогда не скрывала, что обращалась к пластическим хирургам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская уволила свою команду за предательство.

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