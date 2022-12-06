Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Девушке на момент смерти не исполнилось и 30 лет. Земляки знали ее, как организатора гуманитарных миссий, бесстрашно отправлявшегося в самые горячие точки Донбасса.

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка ВСУ

Фото: Telegram / pushilindenis

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Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в Донецке в результате обстрела. Эту информацию ДАН подтвердили в Народном совете. Это произошло в районе ЦУМа», — говорится в Telegram-канале агентства.

Пирогова приезжала с гуманитарными миссиями в города Донбасса, организовывала творческие мастер-классы в рамках программы «Дети Республики» и вела Telegram-канал о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

На гибель депутата отреагировал и врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Она была воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить… Фашистские нелюди оборвали ее жизнь в самом расцвете», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что Пирогова только в прошлом году окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала и сама писала музыку. Помогать землякам она начала с 2014 года, когда ей был всего 21 год. Девушка собирала вещи, развозила их нуждающимся, при этом бесстрашно отправлялась в самые опасные точки. Также погибшая депутат была инициатором акции «Дерево желаний», в рамках которой исполнились мечты тысяч детей, отметил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязанской и Саратовской областях в результате атаки украинских реактивных беспилотников погибли трое российских военнослужащих.

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