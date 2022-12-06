Чем можно заразиться при курьерской доставке посылок?

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Рита Миронова
Рита Миронова 27

Инфекционист Коновалов: инфекции с поверхности посылки опасны для людей со слабым иммунитетом

Чем можно заразиться при курьерской доставке посылок?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Врачи утверждают, что при доставках можно заразиться респираторными и кишечными инфекциями.

Неожиданно, но курьерские доставки, столь популярные в наши дни, могут доставить немало проблем со здоровьем. Речь идет о заражении различными инфекциями, которые могут оставаться на поверхности получаемых посылок.

О том, чем можно заразиться при курьерской доставке, Газете.ру рассказал кандидат медицинских наук Иван Коновалов. По его словам, некоторые патогены могут сохраняться определенный промежуток времени.

«Если у сборщика или курьера, например, симптомы респираторной инфекции, он чихает и кашляет, соответственно, он может инфицировать поверхность посылки. При доставке может пройти не так много времени, чтобы патоген инактивировался — и тогда клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью», — объяснил врач.

Многие возбудители кишечных инфекций могут выживать во внешней среде. Такие бактерии могут передаваться при доставке готовой еды. Коновалов подчеркнул, что помимо обычной кишечной палочки, получатель может получить вирус гепатита А, норовирус и ротавирус.

«Такие патогены могут сохраняться на продуктах питания и предметах обихода несколько дней, и если нет привычки мыть руки перед приемом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, человек действительно может заразиться», — рассказал эксперт.

Он отметил, что риски возросли из-за увеличения спроса на службы доставки после пандемии.

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