Алла Пугачева вошла в список самых влиятельных женщин года по версии BBC

Издание отметило слова Пугачевой о мире, который добился прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости.

В то время, как в России Аллу Борисовну Пугачеву травят, BBC добавляют ее в список топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года.

По мнению журналистов, составляющих рейтинг, певица продала более 250 миллионов записей своих песен, а в ее репертуаре вообще свыше 500 композиций и более 100 альбомов.

«Ее справедливо называют „Королевой русской поп-музыки“. Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает», — написали в описании к снимку российской знаменитости.

Издание также отметило слова Пугачевой о мире, который добился прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости. Также их привлекли ее слова о проблеме домашнего насилия в разных странах.

Среди других знаменитых женщин, попавших в список BBC — первая леди Украины Елена Зеленская, актриса Прянка Чопра, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, певица Билли Айлиш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаменитая российская певица Алла Пугачева, сбежавшая за границу на фоне спецоперации, высказалась о том, как она воспринимает травлю ее семьи со стороны общественности.