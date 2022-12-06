Милейший и добрый? Лолита заговорила о новом срыве Григория Лепса

Российская певица заявила, что не может обсуждать то, что коллега ей не рассказал из уст в уста.

Певец Григорий Лепс снова отличился своей безумной выходкой и удивил фанатов. На своем концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песню «Самый лучший день», однако что-то пошло не так: он резко перестал петь, бросил микрофон и ушел со сцены.

Знаменитая певица Лолита Милявская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала поведение своего коллеги.

«Я не видела, я не могу сказать. Я только что встретила Гришу, милейший, добрый, рассказал мне анекдот, но я его не с первого раза поняла, потому что он был уставший. Он зашел в лифт и еще раз мне рассказал, пока я не начала смеяться. И я думаю, что опять что-то было преувеличено, ну, как всегда», — отметила Лолита в кулуарах проведения «Песни года».

Артистка добавила, что не может обсуждать то, что коллега ей не рассказал из уст в уста. Также Лолита добавила, что сам Григорий Лепс ей пока ничего об этом не рассказывал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Вика Цыганова предложила народному артисту РФ Григорию Лепсу искупить свои грехи службой в российской армии. Такой совет дала исполнительница коллеге, комментируя драку с его участием в петербургском баре.