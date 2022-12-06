«Жив-здоров, скоро буду»: вернувшиеся из плена российские бойцы утешили родных

В результате переговоров из украинского плена освобождены 60 российских военнослужащих.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, передали привет родным и поблагодарили страну за свое освобождение. На кадрах, предоставленных Минобороны, видно, что некоторые бойцы не могут сдержать слез, общаясь с родными и близкими по телефону.

«Хотим сказать спасибо России, что нас из плена выручили. Мы очень благодарны и надеемся, что все будет хорошо и что все наши ребята будут дома»;

«Хочу передать привет всем своим родным, городу Старому Осколу и сказать спасибо нашим Вооруженным силам и Минобороны за то, что вытащили нас. Спасибо огромное, мы живые-здоровые», — обратились к россиянам освобожденные бойцы.

До этого в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих. Их доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Каждому будет оказана психологическая помощь, предоставлено лечение и реабилитация в клиниках военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров.