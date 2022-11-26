Девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена
МО: девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Освобожденным предстоит пройти курс реабилитации перед возвращением к нормальной жизни. В плену им грозила смертельная опасность.
Министерство обороны РФ рассказало, что девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров. Ведомство отметило, что пленным солдатам грозила смертельная опасность. Мужчинам предстоит отправиться в Москву для прохождения курса реабилитации.
«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщило министерство.
В столицу бойцы будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил РФ. Лечение и восстановлением российских военных будут заниматься врачи столичных медицинских учреждений.
«Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в ведомстве.
За прошедшую неделю из украинского плена удалось вызволить и возвратить на родину более 100 российских военнослужащих. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что обмен пленными с украинской стороной проходил по формуле «9 на 9». Также 24 ноября Украина обменялась пленными с Россией по формуле «50 на 50».
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился к нации и сообщил о введении войск на территории ЛНР и ДНР для оказания военной помощи. Накануне главы регионов обратились к российскому лидеру с сообщением об участившихся обстрелах жилых кварталов.
Ранее эксперт рассказал 5-tv.ru, какие правила обмена пленными существуют и почему их нельзя нарушать.
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