Девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49

МО: девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров

Девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Специальная военная операция России

Освобожденным предстоит пройти курс реабилитации перед возвращением к нормальной жизни. В плену им грозила смертельная опасность.

Министерство обороны РФ рассказало, что девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров. Ведомство отметило, что пленным солдатам грозила смертельная опасность. Мужчинам предстоит отправиться в Москву для прохождения курса реабилитации.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщило министерство.

В столицу бойцы будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил РФ. Лечение и восстановлением российских военных будут заниматься врачи столичных медицинских учреждений.

«Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в ведомстве.

За прошедшую неделю из украинского плена удалось вызволить и возвратить на родину более 100 российских военнослужащих. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что обмен пленными с украинской стороной проходил по формуле «9 на 9». Также 24 ноября Украина обменялась пленными с Россией по формуле «50 на 50».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился к нации и сообщил о введении войск на территории ЛНР и ДНР для оказания военной помощи. Накануне главы регионов обратились к российскому лидеру с сообщением об участившихся обстрелах жилых кварталов.

Ранее эксперт рассказал 5-tv.ru, какие правила обмена пленными существуют и почему их нельзя нарушать.

Тема:
Специальная военная операция России
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