Первый фотограф Водяновой и возможный отец ее дочки сделал неожиданное признание

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Фотограф Васильев признал свое сходство с найденной сестрой модели Водяновой

Первый фотограф Водяновой и возможный отец ее дочки сделал неожиданное признание

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Недавно супермодель показала миру свою сестру, найденную после 20 лет разлуки. Но все настойчивее становятся слухи, что эта девушка — внебрачная дочь звезды, брошенная ради карьеры.

Фотограф Алексей Васильев, сделавший когда-то первые профессиональные снимки супермодели Натальи Водяновой, изящно маневрирует между слухами о личной жизни звезды. Как пишет KP.RU, он сделал неожиданное признание, подкрепившее мнение, будто недавно найденная сестра знаменитости на самом деле ее дочь. Васильев явно рад вниманию к своей персоне, он надеется вновь связаться с Водяновой спустя годы благодаря пикантным сплетням.

«Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры (Водяновой), которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием», — сказал мужчина.

Недавно 40-летняя модель встретилась с 22-летней сестрой Дженнифер Бернс, которую ее мама отдала на усыновление в американскую семью совсем крошкой из-за финансовых проблем. Девочка стала четвертым ребенком в семье, и по инициативе Водяновой было решено так распорядиться ее судьбой. Пресса и поклонники не хотят верить красивой истории воссоединения.

Они предлагают другую версию, согласно которой в начале карьеры звезда родила, но испугалась за свою карьеру и бросила родную дочь. А теперь якобы зовет ее сестрой. И абсолютное молчание о Дженнифер на протяжении 20 лет, и ее внешнее сходство с Васильевым, и его готовность поддерживать слухи — все это лишь подкрепляет драматическую историю. В комментариях в соцсетях он даже заявлял, что очень доволен новостями, так как всегда мечтал о дочке.

«Наташа, привет! Если ты вдруг увидишь мое обращение, то я здесь, в Москве, ты где-то там. Сейчас развивается вся эта ситуация, может быть, это только в России. Но я рад тому, что в данный момент у меня получается выйти на связь с тобой», — заявил на днях фотограф.

Васильев надеется, что скандал поможет ему когда-нибудь встретиться с Водяновой. Он также отмечает, что не хочет лишать публику возможности пофантазировать и пообсуждать неоднозначную сплетню. Кроме того, соглашается — он и Дженнифер действительно похожи. Правда, после загадочных уверток в ответ на прямые вопросы сам себя выдает, сообщая, что уже ждет приглашения на ток-шоу Андрея Малахова.

Ранее, писал 5-tv.ru, журналисты нашли мужчину, с которым Наталья Водянова жила до того как прославилась. Он по-прежнему живет в Нижнем Новгороде, где начался первый большой роман будущей мировой знаменитости.

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