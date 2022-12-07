Восемь жертв, из них четверо детей: Россия скорбит по погибшим в Нижневартовске

Мэр города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура.

Спасатели назвали окончательное число жертв трагедии в Нижневартовске. В результате взрыва газа в пятиэтажке погибли 8 человек, четверо из них дети. До последнего оставалась надежда найти живыми маму с трехлетним сыном. Но чуда не случилось.

Спасатели обнаружили сначала тело женщины, а затем и ребенка. Глава семьи недавно был мобилизован, как только стало известно о случившемся — командование отпустило его домой.

Основная версия произошедшего — взрыв газового баллона, который хранился в одной из квартир.

Идут проверки компании, заправлявшей емкость. Оказалось, что к фирме уже были претензии.