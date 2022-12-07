Восемь жертв, из них четверо детей: Россия скорбит по погибшим в Нижневартовске
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура
Фото, видео: 5-tv.ru
Мэр города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура.
Спасатели назвали окончательное число жертв трагедии в Нижневартовске. В результате взрыва газа в пятиэтажке погибли 8 человек, четверо из них дети. До последнего оставалась надежда найти живыми маму с трехлетним сыном. Но чуда не случилось.
Спасатели обнаружили сначала тело женщины, а затем и ребенка. Глава семьи недавно был мобилизован, как только стало известно о случившемся — командование отпустило его домой.
Основная версия произошедшего — взрыв газового баллона, который хранился в одной из квартир.
Идут проверки компании, заправлявшей емкость. Оказалось, что к фирме уже были претензии.
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