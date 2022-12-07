Хоть и дикая, но кошка: Снимать застрявшую на дереве рысь пришлось спасателям

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В Амурской области рысь застряла на дереве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вышедшего к людям хищника вероятнее всего выпустят обратно в лес.

В Амурской области рысь устроила переполох во дворе жилого дома. Дикая кошка застряла на дереве после того, как ее туда загнал огромный алабай.

Тот приметил хищника возле отделения банка. Когда стало понятно, что самостоятельно рысь на землю уже не спустится, вызвали полицию. Дальше под деревом развернулась спасательная операция.

Скорее всего большую кошку отправят обратно в лес, откуда она и вышла к людям — видимо, в поисках еды.

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