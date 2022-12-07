Посоветуется с семьей: Джо Байден раздумывает о повторном президентстве

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Белый дом заявил, что Байден примет решение о выдвижении на второй срок в начале 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Окончательное решение хозяин Белого дома примет в следующем году.

В Белом доме подтвердили, что Джо Байден намерен снова баллотироваться в президенты. Хотя еще раз обсудит это с семьей и окончательно объявит решение не раньше начала следующего года. Ведь к концу второго срока ему будет уже 86 лет.

Между тем, состояние здоровья и памяти пожилого хозяина Овального кабинета по-прежнему вызывает тревогу у многих американцев.

И вот последний эпизод — Байден запутался в нанотехнологиях — так и не смог завершить сложную фразу, рассказывая о развитии электронной промышленности.

«Будет построена вторая фабрика в Фениксе для производства чипов, трех наночипов, трех наночипов, чипов, которые в любом случае являются… вы понимаете, о чем я говорю. Нано-нано, я не знаю», — запутался американский президент.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Джо Байден нюхает женские волосы.

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