В Германии задержали подозреваемую в госперевороте в стране россиянку

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 102

Предположительно, она и еще 26 человек представляют террористическую организацию, которая планировала создать переходное правительство в ФРГ.

В Германии задержали подозреваемую в госперевороте в стране россиянку

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Правоохранители Германии задержали подозреваемую в госперевороте в стране гражданку России. Вместе с ней арестованы еще 26 предполагаемых представителей террористической организации. Об этом накануне сообщила немецкая прокуратура.

В материале отмечается, что россиянка, возможно, «поддерживала» одного из задержанных, помогая ему связаться с представителями из РФ.

«Виталия Б. подозревается в поддержке ассоциации, в частности, путем оказания помощи обвиняемому в контактах с представителями. Он обвиняется в поддержке ассоциации, так как публично продвигал ассоциацию на интернет-форумах», — говорится в релизе.

Также в нем уточняется, что задержания проводились не только в Германии, но еще и в Австрии, и Италии — всего на территории 130 объектов. По предварительной информации, подозреваемые планировали совершить госпереворот в ФРГ с применением военных средств и насилия в отношении государства. Более того, предполагается, что представители группировки планировали штурмом взять немецкий парламент — бундестаг.

«Члены группы следуют конгломерату конспирологических мифов заговоре. Они твердо убеждены, что Германией в настоящее время управляют члены так называемого „глубинного государства“», — отмечается в материале.

Правоохранители также рассматривают версию, что задержанные планировали создать военное переходное правительство, которое должно было создать новый государственный порядок с державами-победительницами во Второй мировой войне. Чтобы претворить план в жизнь, члены группировки пытались вербовать сотрудников полиции и бундесвера, пишет Газета.ру.

Сейчас по факту случившегося проходят следственные мероприятия в 11 федеральных землях Германии в отношении 52 подозреваемых. Задержанные предстанут перед следственным судьей Федерального суда ФРГ 7 и 8 декабря, он примет решение об исполнении предварительного заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФРГ передаст комплексы ПВО Польше вместо Украины после инцидента у села Пшеводув.

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