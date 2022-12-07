Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 62

Местных жителей призывают в ближайшие минуты отправиться в укрытия.

Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Воздушная тревога объявлена на востоке Украины, пишут региональные СМИ и Telegram-каналы. Местных жителей призывают в ближайшие минуты отправиться в укрытия.

Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению, сигналы тревоги звучат в Днепропетровской и Харьковской областях. По состоянию на 11:00 по московскому времени, тревога также была объявлена на подконтрольных киевскому режиму территориях ДНР и части Запорожской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ стягивают подкрепление в район Артемовска.

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