Меган Маркл надела «кольцо вендетты» принцессы Дианы за шесть миллионов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 99

Как оказалось, не все сверкающие драгоценности получила по наследству Кейт Миддлтон. Пара камней досталась и скандальной Меган Маркл.

Меган Маркл надела «кольцо вендетты» принцессы Дианы за шесть миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Меган Маркл сделала громкое заявление, надев роскошное кольцо покойной свекрови принцессы Дианы на благотворительное мероприятие. Американская актриса под руку с принцем Гарри на гала-ужине в Нью-Йорке приняла награду за «антирасизм» и показала на красной дорожке необычный аксессуар. Детали ее образа разобрал британский таблоид Daily Mail.

Бывшая принцесса выбрала белоснежное платье с оголенными плечами и высоким разрезом на ноге, сшитое эксклюзивно для нее модным домом Louis Vuitton. А на руке у Меган Маркл красовалось роскошное кольцо цвета морской волны. Украшение, принадлежавшее Диане, стоит 90 тысяч долларов (около шести миллионов российских рублей).

Это роскошное кольцо принцесса Диана надела взамен обручального после разрыва с принцем Чарльзом. Многие считают, что все украшения любимой народом принцессы Дианы достались ее первой невестке, супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон. Однако и у Меган Маркл есть приданное.

Кроме кольца-аквамарина, американке достались часы Cartier, а в ее обручальное кольцо лично Гарри вставил несколько бриллиантов из коллекции Дианы. По словам звездной пары, они хотят, чтобы покойная Диана всегда была с ними рядом, даже в виде нескольких камней на пальце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Гарри обвинил королевскую семью в угрозе жизни Меган Маркл наподобие покойной принцессы Дианы.

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