Медиум предупредила о сбывающихся жутких пророчествах Ванги: «Земля сбрасывает шкуру»

Общественность вспоминает уже не первое страшное предсказание болгарской пророчицы Ванги. В год пяти двоек, по словам кума провидицы Сергея Косторного, должен был случиться страшный вирус — случился, болезнь смела жизни свыше шести миллионов человек. Но не успела планета выдохнуть после одного бедствия, на горизонте другое, экологическое, и о нем тоже предупреждала Ванга. Если верить ей, «проснутся вулканы, огромная волна накроет большой берег с людьми, городами, и все исчезнет под водой». С этими словами отчасти согласна экстрасенс Марианна Абравитова. Она считает, что наступила самая настоящая «забастовка» вулканов, и вселенная приступила к тотальному обновлению.

Точка невозврата

Медиум в очередной раз убедилась, что август и декабрь — самые неспокойные месяцы в году. Но на этот раз все может зайти так далеко, что возврата к прежней стабильности не будет, никогда.

«Земля входит с 2022 года в цикл, когда и вулканы, и реки будут вспять поворачиваться, и какие-то катаклизмы на планете Земля будут происходить в течение десятилетий, то есть мы только к этому подобрались: сразу четыре вулкана извергаются. Похоже, мы к этому уже привыкнем, что здесь извергается какой-то вулкан, там — цунами, здесь земля провалилась и унесла с собой полдеревни, оползни… То есть, мы входим в очень активную фазу, когда будут активно происходить какие-то метаморфозы. Это касается не только Земли, но и всей вселенной, идет пертурбация на уровне энергетики. Земля словно сбрасывает старую шкурку, чтобы обновиться», — отметила экстрасенс в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Земля не помнит

Ни о чем подобном, по словам собеседницы, человечество не задумывалось еще лет десять назад — жизнь шла своим чередом, почва под ногами была прочной, а будущее казалось таким обозримым в хорошем смысле. И вот, с 2020-го, планету буквально начинает трясти: едва люди справились с коронавирусом, мир сотрясается от экономического кризиса, а тут еще и вулканы проснулись: извержения происходят на итальянском остров-вулкане Стромболи, активничают Мауна Лоуа на Гавайях, Семеру на острове Ява в Индонезии, Шивелуч — на Дальнем Востоке. В атмосферу улетели тонны пепла.

«Такого никогда не было, мы не можем вспомнить, чтобы такое количество смертей на планете Земля произошло почти одномоментно. Если мы поднялись на высоту птичьего полета и посмотрели, как сейчас живем, какие события происходят, нам было бы ясней, что семимильными шагами планета идет к чему-то новому. И эти перемены будут происходить очень жестко. Как родовые схватки: сначала переживаешь крайние страдание, чтобы родилось что-то новое», — считает медиум.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liliana Desmither Usgs; 5-tv.ru

А может, происки дьявола?

При этом она уверена, что об апокалипсисе речи не идет — только об обновлении, которое возможно только через определенный кризис.

«И то, что сейчас человечество подошло к Третьей мировой, даже ядерной войне — это тоже определенные циклы, которым подвержена планета. Все едино, мы тоже часть единого механизма. Естественно, трансформация человечества предполагается, но все идет параллельно», — добавляет собеседница.

Но коварство происходящего еще и в том, что перемены, возможно, не сулят ничего хорошего. Человечество привыкло рассчитывать на свет в конце тоннеля, длительное затишье после сильного шторма. Но тут мир может перевернуться с ног на голову, и хозяйничать на планете начнут нечистые силы.

«Мы не знаем, каким будет это новое — может, тонкое, божественное и светлое, а, может, новое, черное, страшное и сатанинское. Многое зависит от каждого из нас — мы имеем свою начинку и делаем определенный вклад», — не сомневается экстрасенс.

Не так страшен черт

А вот спокойствию ученых-сейсмологов можно только позавидовать. Никаких страшных предвестников в активности вулканов они не видят. Проще говоря, они как жили своей жизнью, так и живут. И это даже хорошо.

«Вот, если бы все вулканы затихли на Земле, вот тут бы я, наверное, насторожился. <.> Мауна Лоуа, к примеру, все время активен, это постоянно действующий вулкан, весь остров построен на вулканической деятельности. Там есть несколько центров извержения — то один, то другой активизируются. На Стромболи также постоянно идут выбросы, бомбы вулканические активно вылетают — месяца три-четыре уже наблюдаю. А то, что извержения происходят параллельно в нескольких местах — глубинной связи в этом нет», — заверил Алексей Собисевич, вулканолог, заведующий лабораторией Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта и профессор Российской академии наук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италию сотрясает извержение вулкана Стромболи.