В Москве простились с олимпийским чемпионом Алжаном Жармухамедовым

В Москве прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом по баскетболу 1972 года Алжаном Жармухамедовым. Она состоялась в зале легкоатлетического манежа ЦСКА. На мероприятие пришли родные, близкие и почитатели спортсмена. Многие отметили, какой чуткий, смелый и сильный был баскетболист.

«Тяжело говорить. Но еще тяжелее ощущать, что его больше никогда не будет. <…> Необыкновенный, великий отец. Очень добрый, светлый, честный, чистый человек. Мне будет его катастрофически не хватать. Он был очень сильный, волевой, добрый, очень терпимый к людям и ко всем. Это великий человек, я даже не знаю, сколько качеств можно перечислить хороших, которые у него были, но он был святой человек», — заявил сын олимпийского чемпиона Владислав Жармухамедов.

В том числе о смерти звезды баскетбола высказался Президент ЦСКА Андрей Ватутин. По его мнению, путь спортсмена — это история преодоления. Еще с детства судьба препятствовала мечтам юного Жармухамедова. Это слабое зрение и травма руки. Однако трудности только закалили будущего чемпиона. Он достиг невероятных высот в спортивной карьере и никогда не хвастался этим. Ватутин признался, что великий баскетболист отличался исключительной скромностью, часто сутулился и не боялся высказать свое мнение.

Еще 3 декабря стало известно о смерти советского чемпиона, ему было 78 лет. Он выступал в составе сборной по баскетболу СССР 1972 года. Причиной смерти «Легендарного Туркестанского Змея» названа болезнь, но какая именно — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сыгравший Жармухамедова в кино актер Александр Ряполов скорбит о баскетболисте.