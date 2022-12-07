Саудовскую Аравию заливает дождями и засыпает снегом

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Некоторые районы превратились в натуральные ледяные пустыни. Но местных жителей это нисколько не пугает.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bai Xue

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В Саудовской Аравии сейчас творится невероятное. Пустыни затапливают ливни с градом и снегом. Мощный циклон обрушился на центральную часть страны и вызвал масштабные наводнения. Улицы в городе Бурайда превратились в бурлящие реки. Такого количества осадков местные жители не видели никогда.

Транспортное сообщение полностью парализовано. А в соседних районах раскаленные пустыни засыпало снегом и градом. Восточные регионы на берегу Персидского залива и вовсе оказались покрыты льдом после града и сильного похолодания. Но жителей Саудовской Аравии все происходящее судя по всему не пугает.

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