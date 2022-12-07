Отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали в Москве
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По предварительным данным, у пожилого артиста могут быть проблемы с легкими.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали в Москве, сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, у пожилого артиста могут быть проблемы с легкими — пневмоторакс. Детали случившегося и подробности состояния Бедроса Филипповича уточняются.
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