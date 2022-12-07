Отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали в Москве, сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, у пожилого артиста могут быть проблемы с легкими — пневмоторакс. Детали случившегося и подробности состояния Бедроса Филипповича уточняются.