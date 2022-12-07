Песков отверг возможность вмешательства РФ в ситуацию с госпереворотом в ФРГ

Задержание подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии — это внутренняя проблема ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами. По его словам, Берлин сам говорил о невозможности участия в этом Москвы.

«Это скорее внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Нам нечего сказать об этом», — объяснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что немецкие правоохранительные органы проводят одну из самых крупных операций против вероятных правых экстремистов, которые собирались штурмовать бундестаг в целях государственного переворота. Известно, что около трех тысяч полицейских уже с раннего утра проводят обыски в более 130 домах и квартирах в государстве.

В участии подготовки госпереворота заподозрили сразу 52 человека. Отмечается, что почти половина из них уже арестованы. Схваченные полицией были членами террористической организации правого толка или выступали на ее стороне. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФРГ задержали подозреваемую в госперевороте россиянку.