Песков отверг возможность вмешательства РФ в ситуацию с госпереворотом в ФРГ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 9

Даже сам Берлин отрицает участие Москвы в этом перевороте.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Задержание подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии — это внутренняя проблема ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами. По его словам, Берлин сам говорил о невозможности участия в этом Москвы.

«Это скорее внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Нам нечего сказать об этом», — объяснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что немецкие правоохранительные органы проводят одну из самых крупных операций против вероятных правых экстремистов, которые собирались штурмовать бундестаг в целях государственного переворота. Известно, что около трех тысяч полицейских уже с раннего утра проводят обыски в более 130 домах и квартирах в государстве.

В участии подготовки госпереворота заподозрили сразу 52 человека. Отмечается, что почти половина из них уже арестованы. Схваченные полицией были членами террористической организации правого толка или выступали на ее стороне. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФРГ задержали подозреваемую в госперевороте россиянку.

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