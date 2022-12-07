В ТЦ Назрани произошел взрыв газа и пожар
Пострадали 4 человека.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Назрани четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа и пожаре в торговом центре.
Их достали из-под завалов после обрушения конструкций двухэтажного здания.
Пострадавшие сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
Пожар, который начался после взрыва, тушили несколько часов — огонь охватил порядка шестисот квадратных метров.
Прокуратура начала проверку.
-9° 767 мм рт. ст.
73%
73%
62.94
0.03 65.90
-0.21
0.03 65.90
-0.21
Нашли ошибку?