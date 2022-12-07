В ТЦ Назрани произошел взрыв газа и пожар

Эфирная новость 25

Пострадали 4 человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Назрани четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа и пожаре в торговом центре.

Их достали из-под завалов после обрушения конструкций двухэтажного здания.

Пострадавшие сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Пожар, который начался после взрыва, тушили несколько часов — огонь охватил порядка шестисот квадратных метров.

Прокуратура начала проверку.

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.94
0.03 65.90
-0.21
«Гармония или ссора»: на кого точно повлияет полнолуние

Последние новости

23:07
Экоактивисты пытались сорвать лыжную гонку на Кубке мира
22:58
«Прострелили ноги»: Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
22:49
«Гармония или ссора»: на кого точно повлияет полнолуние
22:40
Сертификаты и сувениры: универсальные новогодние подарки для друзей и близких
22:31
Будет самоизоляция? Возможна ли пандемия из-за «свиного» гриппа
22:22
В ТЦ Назрани произошел взрыв газа и пожар

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео