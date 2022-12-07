В ТЦ Назрани произошел взрыв газа и пожар

В Назрани четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа и пожаре в торговом центре.

Их достали из-под завалов после обрушения конструкций двухэтажного здания.

Пострадавшие сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Пожар, который начался после взрыва, тушили несколько часов — огонь охватил порядка шестисот квадратных метров.

Прокуратура начала проверку.