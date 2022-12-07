Петербургские водолазы случайно достали из Невы старинные иконы

В Петербурге из Невы сегодня вытащили настоящий клад. Рядом с Петровской набережной на дне нашли три оклада из драгоценных металлов — для старинных икон. На раритеты наткнулись случайно — водолазы проводили технические работы. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел уникальную находку одним из первых.

Это эксклюзивные кадры подъема старинных окладов икон со дна Невы. Специалисты аккуратно достают находку за находкой. Уникальные экспонаты водолазы обнаружили, когда проводили технические работы возле набережной.

«Водолазы нашли оклады в двух метрах от этих опор на глубине четыре метра под огромным слоем ила. Сейчас находки сушат, чтобы отдать их специалистам», — показал журналист.

Всего найдены три экспоната, которые, по словам музейщиков, уникальны. Оклад иконы Казанской Божией матери полностью выполнен из дорогого серебра, накладные украшения на образе Феодоровской Божьей Матери и Николы Чудотворца сделаны из меди и латуни. Все они относятся к XIX веку.

«Эти иконы могли стоят в богатом доме. Скорее всего, может быть и храмовые. Как они оказались здесь? Скорее всего, во время революции их кто-то пытался спасти, спрятать», — заметил руководитель проекта «Музей-квартира старого Петербурга» Иван Ананьев.

Эти сокровища явно пролежали в воде долгое время. На находках видны серьезные разрушения. По словам водолазов, эти экспонаты, вероятнее всего, были сброшены в воду.

«Нет, не могло их течением принести, в этом месте нет течения. На этом месте практически нет, если отойти на середину реки Невы — там, да, течение сильное, там просто начинает даже водолаза уносить», — заметил водолаз Владимир Глущенко.

Теперь по закону находки должны передать государству, после чего будет проведена тщательная эксперта. Как только оклады отреставрируют, можно будет определить и мастера этих уникальных предметов.