Пятый канал выиграл в номинации «Партнерство года» на премии «Мы вместе»

Пятый канал выиграл в номинации «Партнерство года» в рамках премии «Мы вместе». Эта награда присуждается «за значительные успехи по развитию и вовлечению добровольческого сообщества, бизнеса, государственных органов и медиа в общественно значимые проекты», говорится на сайте мероприятия.

Награду представителю телеканала во время церемонии в «Манеже» вручил помощник президента РФ Максим Орешкин. Также на мероприятии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. С небольшой речью после получения награды выступила заместитель генерального директора Пятого канала, директор программ и маркетинга Марина Белова.

«Третий день подряд уже мы все обмениваемся энергией любви. И я убеждена, что все нужно делать по любви: творить, создавать контент, делать добрые дела. Огромное, конечно же, спасибо организаторам-вдохновителям этого форума. Потому что, действительно, я ощутила, что мы вместе, что мы объединяемся. Спасибо вам, ура!» — сказала Марина Белова со сцены.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» и одноименная премия проходили с 5 по 7 декабря. Главная цель премии — признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В этом году появились специальные номинации: «Человек года», «Партнерство года» и «Волонтер года».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два топ-менеджера Пятого канала вошли в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров».