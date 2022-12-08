Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря
Сегодня не получится бездельничать, однако сил к концу недели почти не осталось. На что же их направить в первую очередь?
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 декабря?
В четверг захочется отдохнуть морально и физически, но вряд ли это удастся. Энергии дня не позволят бездельничать — надо будет заканчивать начатые на неделе дела. Не факт, что все будет удаваться с первого раза — повезет терпеливым.
Совет дня: помимо рабочей рутины выделите в четверг время на заботу о собственном доме. Наведение чистоты, обустройство, придание уюта — все это окупится сторицей. В чистом и красивом доме всегда поселяется счастье.
Предостережение дня: в четверг будьте особенно внимательны на дороге. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов. Повышенная бдительность может спасти от травм.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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