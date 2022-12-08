Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 26

Сегодня не получится бездельничать, однако сил к концу недели почти не осталось. На что же их направить в первую очередь?

Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 декабря?

В четверг захочется отдохнуть морально и физически, но вряд ли это удастся. Энергии дня не позволят бездельничать — надо будет заканчивать начатые на неделе дела. Не факт, что все будет удаваться с первого раза — повезет терпеливым.

Совет дня: помимо рабочей рутины выделите в четверг время на заботу о собственном доме. Наведение чистоты, обустройство, придание уюта — все это окупится сторицей. В чистом и красивом доме всегда поселяется счастье.

Предостережение дня: в четверг будьте особенно внимательны на дороге. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов. Повышенная бдительность может спасти от травм.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря

Последние новости

3:43
Жители Сочи гадают, зачем в городе повесили светящиеся трусы
3:19
Несмотря на украинцев: В итальянской опере продолжают ставить русских классиков
3:15
Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
2:59
Юлия Ефременкова пожаловалась на осложнения и боли после родов
2:47
Удар сверху: В Новосибирске вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео