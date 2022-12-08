Манучаров о билете в замок Пугачевой: «Может привести на скамью подсудимых»

В сети прошла информация об экскурсиях по «будуарам и клозетам» певицы за десять тысяч рублей с носа.

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров назвал плохой шуткой новость об экскурсиях по замку Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. В личном блоге он опубликовал фото билета стоимостью десять тысяч 200 рублей, на котором указано, то все средства с продажи будут направлены в фонд первой леди Украины Елены Зеленской. Подчеркивается, что особое внимание в экскурсии уделяется «будуарам и персональным клозетам» знаменитостей.

«Отдельный акцент делается на посещении „будуаров, гардеробных, клозетов“. Очевидно, намекают на голубые крови хозяина, построившего этот памятник безвкусице посреди простой русской деревни», — прокомментировал предложение Манучаров.

Артист предполагает, что новость фейковая, но считает ее провокацией со стороны Аллы Борисовны, которая якобы наблюдает за реакцией публики из своего «прекрасного далеко». Телеведущий заметил, что снимок билета действительно сделан на фоне замка Пугачевой и Галкина, но QR-код на листке никуда не ведет. Как пишет Starhit.ru, соседи звезд отрицают проведение экскурсий по особняку, а охрана никого не пропускает на территорию.

Вячеслав Манучаров, заслуженный артист РФ, телеведущий. www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

«Жаль, на экскурсионном билете по клозетам нет предупреждения, что его покупка запросто может привести любопытного российского гражданина на скамью подсудимых по статье о госизмене и финансировании терроризма. Если все это шутка, то, на мой взгляд, неудачная», — добавил Манучаров.

Сейчас в монументальном замке никто не живет. Хозяева с детьми уехали в Израиль в первые дни спецоперации по защите Донбасса. Осенью Пугачева побывала в Москве и даже отправила двойняшек Лизу и Гарри в школу, но после признания Галкина иностранным агентом собрала чемоданы и покинула страну. СМИ сообщали, что семья оформила израильское гражданство.

Как ранее писал 5-tv.ru, артисты рискуют вскоре лишиться его из-за обмана. Местные законы запрещают репатриацию людей, сменивших вероисповедание. А Галкин, хоть и является евреем по матери, венчался с Пугачевой в православной церкви. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.