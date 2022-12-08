Клаве Коке предложили забыть о сцене после провального концерта

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 39

Клаву Коку высмеяли после концерта, на который продавали билет за 10 млн

Клаве Коке предложили забыть о сцене после провального концерта

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

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Певица умудряется продавать VIP-билеты на свои выступления за миллионы рублей, но так и не научилась поспевать за фонограммой.

Публицист Михаил Шахназаров предложил певице Клаве Коке забыть о сцене после ее конфуза с фонограммой. На концерт звезды в «ЦСКА Арену», который она готовила целый год, 4 декабря пришли тысячи людей, заплатили немалые деньги за билеты, но услышать голос так и не смогли. Вместо этого им просто включили запись, под которую артистка открывала рот. Но и это еще только полбеды.

Фанаты молодой исполнительницы ловили каждое ее движение и снимали видео. Так и появилось множество свидетельств провала. Клава Кока не потрудилась скрыть халтуру. Когда возникли проблемы с микрофоном, делала вид, что ничего не происходит, хотя фонограмма продолжала греметь, а когда запела живьем, не попала ни в одну ноту. Потом находчивая звезда просто предложила зрителям все забыть. Тарелка, говорит, слетела.

«А ты не хотела бы деньги вернуть людям, извиниться? И вообще забыть, что такое сцена?» — прокомментировал ситуацию Шахназаров в очередном выпуске своего YouTube-шоу.

Публицист в своих высказываниях беспощаден, и он это не раз доказал. Он активно освещает тему бегства знаменитостей из страны, не выбирая выражений. А от тех, что остались, требует профессионализма и уважения к зрителю. Многие молодые исполнители доводят Шахназарова до дрожи негодования. Его возмущает их незаслуженная слава — именно такой видит современное отношение публики и звезд к популярности.

Ну а Клава Кока, очевидно, не сильно переживает. Пусть ее хиты называются «Ла-ла-ла» и «Тик-так», артистка собирает полные залы и продает VIP-билеты на шоу по десять миллионов рублей. Что характерно, покупают! К Новому году певица приготовила поклонникам сюрприз — спела «Пять минут» из «Карнавальной ночи» в образе легенды Людмилы Гурченко. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение музыкального критика Сергея Соседова о подобных ремейках классики.

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