В Перу сменился президент: бывшему грозит 20 лет тюрьмы, новым стала женщина

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Бывшему президенту Перу Педро Кастильо грозит 20 лет тюрьмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carlos Garcia Granthon; 5-tv.ru

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Педро Кастильо задержала полиция, ему объявлен импичмент. Новым главой латиноамериканского государства стала Дина Болуарте.

В Перу сменился президент — бывшему главе государства Педро Кастильо объявлен импичмент, он задержан полицией по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

По информации газеты El Comercio, уголовный кодекс Перу предусматривает за попытку организации мятежа наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Накануне Педро Кастильо распустил парламент и объявил в стране комендантский час. Это спровоцировало многочисленные митинги на улицах.

В ответ на действия Кастильо парламент отстранил его от должности. А пост главы государства заняла вице-президент Дина Болуарте — она уже принесла присягу, став первой женщиной-президентом в истории латиноамериканского государства.

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