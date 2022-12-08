Мощный торнадо прошел рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре

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Уникальное явление для тех мест вызвало некоторую панику у местных жителей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ЧМ Катар

В Катаре бушуют не только футбольные фанаты. Недалеко от стадиона, где проводят игры Чемпионата мира, пронесся мощный торнадо.

Явление для этих мест крайне редкое. Прохождение торнадо сопровождалось грозой. А в некоторых районах выпал крупный град.

Тема:
ЧМ Катар
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