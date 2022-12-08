Мощный торнадо прошел рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре

В Катаре бушуют не только футбольные фанаты. Недалеко от стадиона, где проводят игры Чемпионата мира, пронесся мощный торнадо.

Явление для этих мест крайне редкое. Прохождение торнадо сопровождалось грозой. А в некоторых районах выпал крупный град.



