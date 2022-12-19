Танцующая Аргентина и пылающая Франция: как болельщики встретили итоги ЧМ-2022
Расстроенные проигрышем сборной французы крушили все подряд в Париже, Лионе и Ницце
Фото, видео: Лебедева Арина / ТАСС; 5-tv.ru
Финал чемпионата мира по футболу в Катаре стал испытанием для всех. Похоже, что после напряженного матча у проигравшей стороны сдали нервы.
Одним из самых драматичных за всю историю оказался финал нынешнего чемпионата мира по футболу — за матчем сборных Франции и Аргентины следили даже далекие от спорта зрители. Особое внимание было приковано к Лионелю Месси, который заявил, что это его последний выход на поле.
После финального свистка на улицы вышли десятки тысяч фанатов — Аргентина утонула в слезах радости, а Франция — в огне беспорядков. В эпицентре событий по обе стороны океана оказались мои коллеги Кристина Гершвильд и Ирина Ротару.
Этого дня они ждали 36 лет. Сборная Аргентины в третий раз в истории мундиаля становится обладателем Кубка мира.
Победный гол и волна ликования охватывает всю Аргентину — море болельщиков хлынуло на площадь Республики в Буэнос-Айресе. На Родине лучшего игрока Чемпионата — Лионеля Месси — праздник с аргентинской страстью.
Дессятки тысяч футбольных фанатов вышли на улицы праздновать победу национальной сборной. Они скандируют: Вамос, Аргентина, что значит Аргентина вперед. Подбегают болельщики.
Болеть за Аргентину в этот день в Буэнос-Айрес съехались футбольные фанаты со всего мира.
«Здесь настоящее безумие. Здесь мои друзья, моя семья. Для нас футбол — это религия. Это самая важная вещь для нас».
«Я родилась в Японии, но живу в Нью-Йорке. Аргентина — лучшие! Месси — лучший! Он великий игрок».
Весь день и всю ночь Аргентина празднует победу.
Этот финал стал испытанием для болельщиков обеих сборных. Основное время закончилось вничью 2:2, дополнительное 3:3. И только серия пенальти решила судьбу кубка — четыре аргентинских гола, против двух французских. Не помогла французской сборной даже поддержка Эммануэля Макрона, который эмоционально болел на трибунах в Катаре.
«Я поздравляю аргентинскую команду. В этот раз мы проиграли, и они победили. Браво и Аргентине, и аргентинцам, и их народу», — заявил президент Франции.
А это — жители проигравшей Франции. Здесь ночь тоже выдалась жаркой. Но приготовленные на случай победы фейерверки стали запалом массовых беспорядков на улицах Парижа.
Для французов проигрыш в финале чемпионата мира по футболу стал настоящей трагедией. За игрой следила вся страна — в спортивных барах было не протолкнуться, места бронировали заранее. Французы пришли на игру с флагами, уже готовились отмечать победу. И такое разочарование. На Елисейских полях уже начались стычки с полицейскими — недовольные фанаты начинают крушить все вокруг.
Горечь поражения французские болельщики стали вымещать на улицах. Буйных фанатов пытается разогнать полиция. С улиц драки перекочевали и в подземку. Беспорядки вспыхнули в Ницце. В Лионе безутешные фанаты забросали полицейских файэрами. Злость европейские болельщики вымещали на ни в чем не повинных автомобилистах — толпа чуть было не перевернула машину с женщиной за рулем.
Стена из горящих мусорных контейнеров перекрыла движение на дороге в Гренобле. Файэры метали на улицах в Бордо. Пока раздосадованные болельщики французской сборной в бешенстве крушили все вокруг, в Аргентине продолжали праздновать. А самое яркое шоу в честь финалистов устроили над стадионом в Катаре — тысячи дронов нарисовали в небе флаги Аргентины и Франции и портреты лучших игроков сборных. Главной звездой Чемпионата признан капитан аргентинской сборной — в этом турнире Месси забил семь мячей и добавил в копилку своих достижений Кубок Мира.
- 18 дек
- Месси — чемпион мира! Аргентина в сложном матче одолела Францию
- 18 дек
- Месси VS Мбаппе: Аргентина вновь ведет в счете на ЧМ-2022
- 18 дек
- Мбаппе за три минуты осуществил дубль и сравнял счет в финале ЧМ-2022
- 18 дек
- Одной левой: Месси открыл счет в финале ЧМ-2022 и установил рекорд
- 17 дек
- Кто выиграет в финале ЧМ-2022: мнение спортсменов и звездных болельщиков
- 17 дек
- Британцы о просьбе Зеленского выступить перед финалом ЧМ: «Дайте передохнуть»
- 16 дек
- Красная карточка для ЕС: итогом ЧМ-2022 может стать отставка Борреля и фон дер Ляйен
- 14 дек
- Весь город ревет: как аргентинские болельщики отпраздновали выход в финал ЧМ
- 8 дек
- Мощный торнадо прошел рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре
- 20 нояб
- Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит
86%
0.31 68.78
0.33
Нашли ошибку?