Кто выиграет в финале ЧМ-2022: мнение спортсменов и звездных болельщиков

У каждого из любителей спорта свое мнение о том, кто станет чемпионом мира по футболу в 2022 году: Аргентина или Франция.

Совсем скоро в воскресенье состоится финальный матч между сборными Аргентины и Франции. 18 декабря в Катаре встретятся две сильнейшие команды. попробовал узнать у спортсменов и звездных болельщиков, кто же победит в этом матче. Мы также с помощью экспертов попробуем предсказать, с каким счетом закончится этот матч.

Феномен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xu Zijian; Anton Belitsky; 5-tv.ru

Первый опасный момент встречи комментирует советский и российский футбольный тренер Валерий Газзаев. Он отметил, что обе команды достойны победы в финале.

«Сегодня, наверное, мы не можем сказать про финал Аргентина — Франция, что кто-то из них сегодня безусловный фаворит. Я, например, хочу, чтобы выиграли аргентинцы, образно говоря. Там все-таки феномен Месси, чтобы он дал интервью, что это его последний матч в составе национальной сборной, как бы ни закончилась игра. В его блестящей спортивной карьере еще единственного титула не хватает — это звания чемпиона мира», — отметил Газзаев.

Блестящий первый гол забивает Лионель Месси! Аргентина ведет, а счет между финалистами становится 1:0.

Для красивой картинки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Второй опасный момент матча прокомментировал мастер спорта России по футболу Дмитрий Булыкин. Он не смог дать точный прогноз, но решил, что не будет болеть как большинство.

«Нас ждет очень яркий матч: и Месси, который хочет выиграть чемпионат мира, и французы, которые хотят поставить рекорд, дважды подряд став чемпионом мира. Шансы у всех пятьдесят на пятьдесят. Я думаю, для красивой картинки все будут болеть за Аргентину, чтобы Месси выиграл, чтобы чемпионами стали. Но я, наверное, буду болеть за французов и Мбаппе», — поделился мнением футболист.

Какой изящный гол забивает нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе! Этот великолепный удар в створ ворот сравнивает счет: 1:1!

Выдающийся

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cao Can; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

А вот солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов категоричен: болеть он будет за сборную из-за одного игрока.

«Я буду болеть за Аргентину. Месси уже вряд ли в следующий чемпионат будет радовать своих болельщиков. Поэтому я ассоциирую Аргентину с выдающимся игроком, поэтому я ассоцирую аргентинский футбол с выдающимся спортсменом», — заявил Григорьев-Апполонов.

Невероятно! После короткой передачи Месси забивает второй гол и снова выводит команду Аргентины вперед: счет становится 2:1!

Будем болеть за одних, но победят другие

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Matthias Koch; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Продюсер Иосиф Пригожин не сразу смог выделить фаворита.

«За Аргентину хочу болеть. Я очень уважаю Месси как футболиста, как спортсмена. Вопрос заключается в том, что и французы, и аргентинцы — молодцы. Я болею за красивый футбол, но тут как звезды лягут, мне трудно сказать: обе сильнейшие команды. Вопрос удачи. Французы играют очень круто, ничего не могу сказать. Боюсь, что мы будем болеть за Аргентину, но шанс на победу у французов очень высокий», — заключил продюсер.

Какая красивая серия передач! Аргентина и Франция раз за разом делали перехват мяча, но все это завершилось прекрасным ударом в створ ворот! Франция снова сравнивает счет: 2:2.

Он это заслужил!

www.globallookpress.com / Panoramic

Михаил Грушевский однозначно заявляет, что справедливым будет только один исход матча.

«Я буду очень симпатизировать Лионелю Месси, собственно говоря, это его заключительный шанс, последний шанс стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Мне кажется, в этом будет какая-то высшая, и человеческая, и спортивная, и футбольная справедливость. Пожалуй, пожелаю Аргентине победы завтра вечером. Но не буду при этом страстно за них болеть, кричать, заламывать руки и совершать другие необдуманные поступки. Просто мои симпатии будут на их стороне», — сообщил юморист.

И-и-и-и после длительной атаки Аргентина забивает решающий гол в эксклюзивном матче 5-tv.ru! Счет становится 3:2 в пользу Аргентины!

Ранее 5-tv.ru показал видео того, как аргентинские болельщики «порвали город» при праздновании выхода в финал ЧМ.