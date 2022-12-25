«Карлик», испанское гражданство и победа: как Месси стал героем Аргентины

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Лионель Месси в 11 лет перестал расти, за что его называли карликом

«Карлик», испанское гражданство и победа: как Месси стал героем Аргентины

Фото: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev; 5-tv.ru

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Тема:
ЧМ Катар

Привести родную команду к победе было главной целью в жизни.

На этой неделе футболисты Аргентины вернулись на родину и пожинают заслуженные лавры. В Буэнос-Айресе встречать чемпионов мира вышли пять миллионов человек. «Людское море» в эти дни было не фигурой речи.

Для Аргентины футбол что-то вроде религии, а святому Диего Марадоне и правда поклоняются особо экстравагантные фанаты. И вот у страны появился новый бог — Месси. По статистике он превзошел Марадону: наград у него больше, голов он забил больше, сыграл игр больше. Стал ли он «круче» Марадоны? До сих пор ведутся жаркие споры, но, как минимум, они на одном уровне в аргентинском футбольном Пантеоне.

При том, что звезда Месси едва не закатилась уже на старте. В 11 лет он перестал расти. Его прозвали «блоха» и даже «карлик», препараты стоили дорого, семья не могла их купить, в Барселоне он оказался в общем-то случайно, команда согласилась оплачивать лечение.

Ему не раз предлагали испанское гражданство, но он неизменно отвечал — я люблю Аргентину, и надевал майку национальной сборной на пяти чемпионатах мира.

Привести родную команду к победе было его главной целью в жизни. При том, что после неудач его критиковали сильнее других и даже пытались побить в родном Росарио, куда он постоянно приезжает: там живет его родня, он и женился на землячке. Талант и настойчивость помогли завоевать сначала миллионы сердец, а потом и заветный трофей. Лучший футболист лучшей команды 2022 года. Герой Аргентины и всего футбольного мира.

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