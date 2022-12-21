Сборную Марокко на родине встретили как героев по возвращению с ЧМ-2022

Не только аргентинцы и французы отпраздновали триумф своих сборных. В Марокко, чья команда впервые в истории дошла до полуфинала и заняла четвертое место, тоже встречали своих футболистов, как национальных героев

Игроки проехали по столице в открытом автобусе. В воздухе разрывались петарды. Тысячи людей заполнили улицы.