Сборную Марокко на родине встретили как героев по возвращению с ЧМ-2022

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Команда не смогла одержать победу в мундиале, но это не огорчило жителей страны.

Фото, видео: Мамед-заде Первин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ЧМ Катар

Не только аргентинцы и французы отпраздновали триумф своих сборных. В Марокко, чья команда впервые в истории дошла до полуфинала и заняла четвертое место, тоже встречали своих футболистов, как национальных героев

Игроки проехали по столице в открытом автобусе. В воздухе разрывались петарды. Тысячи людей заполнили улицы.

Тема:
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