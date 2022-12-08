Четыре человека сгорели заживо после ДТП под Оренбургом
Пассажиры и водитель оказались в огненной ловушке, выбраться из которой было просто невозможно.
Фото, видео: 5-tv.ru
Под Оренбургом четыре человека сгорели заживо в автокатастрофе на загородной трассе. Водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.
От удара машина загорелась — водитель и трое его пассажиров оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться. Водитель микроавтобуса выжил, его госпитализировали с тяжелыми травмами.
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