Четыре человека сгорели заживо после ДТП под Оренбургом

Под Оренбургом четыре человека сгорели заживо в автокатастрофе на загородной трассе. Водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.

От удара машина загорелась — водитель и трое его пассажиров оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться. Водитель микроавтобуса выжил, его госпитализировали с тяжелыми травмами.