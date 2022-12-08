Четыре человека сгорели заживо после ДТП под Оренбургом

Эфирная новость 36

Пассажиры и водитель оказались в огненной ловушке, выбраться из которой было просто невозможно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Под Оренбургом четыре человека сгорели заживо в автокатастрофе на загородной трассе. Водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.

От удара машина загорелась — водитель и трое его пассажиров оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться. Водитель микроавтобуса выжил, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
Астролог назвала даты рождения людей, чью жизнь изменит «Холодая Луна» 8 ...

Последние новости

12:51
«Даже не спрашивают»: почему родственники из РФ отказались от Елены Зеленской
12:46
От души: SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии карьеры без патриотических песен
12:41
Пара потратила тысячи долларов на развод и помирилась в процессе
12:37
Как правильно выбрать живую елку на Новый год — лайфхак
12:24
В диапазоне доступа: Wi-Fi в России заработает на дополнительных частотах
12:09
Почему здоровый человек может просто так потерять сознание — тревожный знак?

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео