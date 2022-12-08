Праздник к ним приходит: семьям мобилизованных дарят новогоднее чудо в Москве

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 17

Для семей мобилизованных стартовали новогодние мастер-классы, утренники и конкурсы в Москве

Праздник к ним приходит: семьям мобилизованных дарят новогоднее чудо в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Так власти столицы поддерживают тех жителей, которые сейчас нуждаются в особом внимании и заботе.

Череда новогодних мероприятий в поддержку семей мобилизованных жителей стартовала в Москве. Для них проходят бесплатные мастер-классы, фотосессии, конкурсы, представления. Их, в частности, организует специально созданный в столице Центра поддержки семей мобилизованных.

«Мамы с детьми могут принять участие в творческих мастер-классах, сделать совместно новогоднюю игрушку, пройти сказочный квест, поучаствовать в играх на сплочение семьи и написать письмо Деду Морозу. Все мероприятия придуманы для совместного времяпрепровождения мамы и ребенка, и мы надеемся, что в преддверии Нового года семьи получат заряд положительных эмоций и найдут себе занятие по душе, — цитирует «Вечерняя Москва» директора центра Ольгу Лотванову.

Она добавила, что учреждение также оказывает и другие виды поддержки для членов семей мобилизованных. Устроить ребенка в детсад, школу, помочь с трудоустройством, получить юридическую консультацию, материальную помощь — все эти вопросы также возьмут на себя сотрудники центра.

«В преддверии Нового года как никогда необходим заряд положительных эмоций, поэтому хочется создать теплую и душевную атмосферу, чтобы помочь присутствующим легче переносить обстоятельства, с которыми они столкнулись», — подчеркнула руководитель центра.

Программа стартовала 1 декабря и продлится до 16-го числа, за это время запланировано свыше 100 мероприятий.

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