Как родственники из России относятся к Елене Зеленской?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 825

Жена Зеленского заявила о безразличии к ней родственников из РФ

Как родственники из России относятся к Елене Зеленской?

Фото: Яковлева Ирина / ТАСС

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Первая леди Украины недовольна, что близкие люди отвернулись от нее.

Супруга украинского президента Владимира Зеленского перестала общаться с родственниками из России. По словам Елены Зеленской, они оборвали с ней связи. В интервью для издания The Times первая леди Украины отметила, что после 24 февраля россияне даже не спросили, как у нее дела.

«Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, ты еще жив. Я думаю, что такие отношения закончились», — заявила она.

К слову, после обострения украинского конфликта русские и украинцы разделились на две баррикады. Многие жители Незалежной стали заложниками антироссийской пропаганды под руководством Запада, а россияне желают защитить свои права и суверенитет, поэтому не потерпят необоснованных обвинений в свою сторону.

Конфликты между двумя братскими народами достигли самых низов: кровные родственники прекращают общение из-за политической повестки. Например, в знаменитых семьях это тоже часто встречается. Некогда желанная и всеми любимая российская певица Алла Пугачева поддалась антироссийским настроениям и уехала в Европу, прихватив мужа и близнецов Лизу и Гарри.

А вот ее дочь и, по совместительству, коллега по цеху Кристина Орбакайте осталась в Москве, она активно выступает. То же касается и внука Аллы Борисовны — Дени Байсарова, который публикует видео со счастливыми прогулками по Москве. Интересно, повлияла ли политическая ситуация на отношения в звездной семье? Ранее 5-tv.ru сообщал мнение эксперта на этот счет.

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