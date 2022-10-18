«Дал понять»: разрушилась ли семья Пугачевой из-за патриотической позиции внука

Пока знаменитая бабушка ненавидит родину за границей, ее родной внук разгуливает по российской столице и радуется жизни.

Весьма патриотичные публикации сына Кристины Орбакайте, где видно счастливые прогулки Дени Байсарова по Москве, вовсе не указывают на разлад в семье Пугачевых. Такое мнение выразил журналист Антон Беккужев в беседе с 5-tv.ru. Он отметил, что несмотря на родство, каждый член семьи имеет право на собственный выбор.

«У Аллы Борисовны своя жизнь с Максимом (Галкиным* — прим. ред.), у Кристины — своя, у Дэниса — своя. Тем более, он взрослый парень и четко дал понять в своем посте, что очень любит Москву, и очень любит Россию и он здесь, никуда уезжать не планирует. <…> Может же быть такое, что у бабушки одна позиция, а у внука — другая», — заявил журналист.

При этом Беккужев не в курсе, как именно Алла Борисовна отнеслась к патриотической позиции внука. Он отметил, что в разных семьях подобные вопросы решаются по-своему: для кого-то нормально принимать точку зрения близких и не ссориться из-за непохожей точки зрения, а для кого-то подобное столкновение мнений может стать началом конфликта.

«Я вижу, что Кристина Орбакайте работает, у нее тут спектакли, если не ошибаюсь, идут. Она недавно была со спектаклем в Крыму. Я вижу, что у нее действуют рекламные контракты. Это большой косметический бренд, буквально вчера в торговом центре видел — все увешано ее фотографиями. Понятно, что она тоже свой выбор сделала», — сказал Беккужев.

По мнению Антона Николаевича, недавними публикациями Дэни показал россиянам свою поддержку России. Несмотря на влиятельность и богатство знаменитой бабушки, юноша выбрал правильную сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бежавший от мобилизации внук Пугачевой распродает недвижимость в России.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.