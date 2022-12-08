Вулкан на Гавайях превратил пригодные для жизни земли в огненные реки
Уникальные кадры делают туристы со всего света.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Civil Air Patrol/Usgs; 5-tv.ru
Огненные реки и пылающие фонтаны можно увидеть сейчас на Гавайях. Извержение вулкана достигло своего пика. Сотни туристов хотят стать свидетелями этого природного шоу, но все дороги к опасному району перекрыты силами Нацгвардии США.
Есть опасность, что лава достигнет главного шоссе и отрежет жителей от цивилизации, тогда островитяне столкнутся с нехваткой продуктов и других товаров первой необходимости.
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