Вулкан на Гавайях превратил пригодные для жизни земли в огненные реки

Огненные реки и пылающие фонтаны можно увидеть сейчас на Гавайях. Извержение вулкана достигло своего пика. Сотни туристов хотят стать свидетелями этого природного шоу, но все дороги к опасному району перекрыты силами Нацгвардии США.

Есть опасность, что лава достигнет главного шоссе и отрежет жителей от цивилизации, тогда островитяне столкнутся с нехваткой продуктов и других товаров первой необходимости.