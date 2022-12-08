Российские войска уничтожили более 90 польских наемников под Харьковом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

Иностранцы воевали на стороне киевского режима, помогая совершать жестокие преступления против народа Донбасса и самой Украины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Российские войска уничтожили более 90 польских наемников под Харьковом. Об этом в рамках традиционного брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что на красно-лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия.

«Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — добавил Конашенков.

Также на купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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