В Кремле назвали неверной информацию о позиции Узбекистана по газу

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 37

Песков опроверг информацию, что Узбекистан отказался от газового союза с РФ

В Кремле назвали неверной информацию о позиции Узбекистана по газу

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Нет никакой речи об обмене газа на некие политические условия, считает Песков.

Пресс-секретарь президент России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном.

Сегодня, 8 декабря, издание Reuters сообщило о том, что, по словам вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, газовое соглашение с российской стороной «не означает союз».

«Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Речь о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах стран-участниц», — заявил на это Песков.

Напомним, в ноябре российский лидер Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном.

Лидеры Казахстана и России уверены в необходимости проведения обстоятельных переговоров с участием экспертов трех государств для поиска подходящего решения этого вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как после своего переизбрания Токаев в первую очередь встретился с Путиным.

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В Кремле назвали неверной информацию о позиции Узбекистана по газу

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