МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25

Подконтрольным ведомствам направлены указания по использованию наручников, которые исключают необоснованное применение спецсредств.

МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

МВД России запретило правоохранителям надевать наручники на представительниц женского пола, подростков, а также на фигурантов экономических дел при взаимодействии с ними. Об этом официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила ТАСС.

По ее словам, руководство ведомства направило в территориальные органы соответствующие указание с подробным планом действий и требованиями, которые исключают необоснованные факты применения спецсредств.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — подчеркнула представитель министерства.

Ирина Волк добавила, что по результатам прошедшей 7 декабря встречи Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека были изучены практики использования наручников в отдельных территориальных представительствах МВД России. Официальный представитель министерства рассказала, что нормативные акты ведомства предусматривают разные предписания к использованию специальных средств, которые варьируются в зависимости от степени общественной опасности задержанных лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон об установлении нового МРОТ.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

17:21
США готовят очередной переворот на Украине: будет только хуже?
17:15
Юрист: Украина уже давно юридически лишила себя Крыма и западных территорий
17:12
Жители Челябинска раскритиковали главную городскую елку из алюминия за 2 миллиона
17:08
В какие цвета покрасить кухню, чтобы похудеть?
16:57
SHAMAN задает своей восьмилетней дочери только один вопрос
16:52
Не бойся, друг: как уберечь собаку от новогодних салютов

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
SHAMAN: Гимн России — это крутая хитовая песня
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео