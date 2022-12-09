«Ты уже столько пережила»: Анна Седокова обратилась к дочке в день рождения

В день совершеннолетия экс-солистка «ВИА Гры» не смогла быть рядом со своей старшей наследницей. Но поздравила ее через социальные сети.

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поздравила старшую наследницу Алину с 18-летием. Девушка живет и учится в США, мама приехать не смогла, но трогательно и нежно обратилась к дочке в социальной сети.

«Ты уже столько пережила, меняла страны, теряла близких, по-настоящему любила. Ты живешь в самом быстром городе нашей планеты, сама зарабатываешь, сама принимаешь все решения, но ты всегда была такой. С рождения!» — написала Седокова.

Дочка Седаковой Алина сейчас живет и учится в США. Instagram* / alinabelkevia

В конце обращения Седокова отметила, что она в воспитании наследницы сделала немало ошибок, но их количество никак не указывает на нелюбовь к дочери.

«Мы любим тебя очень сильно! Совсем скоро крепко тебя обниму. Твоя ошибающаяся, но очень любящая мама», — заключила артистка.

К слову, Алина родилась в браке артистки с футболистом Валентином Белькевичем. Пара вместе была два года, а в 2006 году рассталась. Спустя пять лет Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, в отношениях с которым родилась дочка Моника. Но и эти отношения продлились лишь два года. Пять лет назад певица родила сына Гектора, но с отцом ребенка, бизнесменом Артемом Комаровым, не захотела вступать в брак. Сейчас знаменитость счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.

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