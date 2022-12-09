«Мама умерла»: Спивакова рассказала, как в ее семье появилась четвертая дочка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 568

Сати Спивакова рассказала об удочерении племянницы мужа Александра

«Мама умерла»: Спивакова рассказала, как в ее семье появилась четвертая дочка

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Anpilogova

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Актриса без утайки рассказала, что четвертого ребенка, дочку Александру, она не рожала.

Актриса Сати Спивакова вспомнила, как в ее семье со скрипачом и дирижером Владимиром Спиваковым появилась приемная дочка Александра. На тот момент у пары уже было три наследницы: Екатерина, Татьяна и Анна. Оказалось, что девочка является племянницей Спивакова. Она в 2001 году вследствие трагического стечения обстоятельств потеряла маму, сестру дирижера. Чтобы Александра не оказалась в детском доме, дядя забрал ее в свою семью.

«Ей было 12 лет. Это Володина племянница, дочка его родной сестры Лизы. Мы ее удочерили. Ее мама умерла от очень тяжелой болезни», — рассказала Спивакова в беседе с Борисом Корчевниковым на федеральном канале.

Вместе с тем она призналась, как складывалась ее семейная жизнь в начале и сейчас. Как отметила Спивакова, многие друзья мужа не воспринимали ее из-за разницы в возрасте, из-за разного социального статуса. Долгие годы ей приходилось доказывать, что она достойна находиться рядом со Спиваковым. Спустя 25 лет совместной жизни друзья мужа признались ей, что они действительно испытывали Сати на прочность.

Вместе супруги уже почти 40 лет. Но, несмотря на время, они не утратили нежность, трепет и любовь друг к другу.

«Моя жизнь наполнена романтикой благодаря Спивакову. Владимир умеет делать так, чтобы люди, о которых он думает, улыбались, даже если его нет рядом», — поделилась она.

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