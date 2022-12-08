В дело вмешалась мама: свекровь унизила Кристину Асмус за слова о Харламове

Наталья Игоревна добавила, что впервые за десять лет позволила себе комментарий в адрес невестки.

Разборкам Кристины Асмус и Гарика Харламова в Сети просто нет конца. На этот раз, в дело вмешалась мама актера Наталья Игоревна, которая призналась, что тоже живет вместе с ними.

«Может проще было обсудить данные моменты дома, не на весь мир? Да-да! В том прекрасном доме и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей (кстати, у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков)», — написала мама.

Также она добавила, что впервые за десять лет позволила себе комментарий в адрес Асмус.

Ранее Асмус опубликовала совместное фото с бывшим мужем и призвала его к ответу. Она объяснила, что после развода никак не комментировала разрыв, в то время как Харламов неоднократно заявлял, что якобы супруга отобрала у него дом за 100 миллионов рублей и вообще обобрала до нитки. Гарик ответил не менее хлестко и подчеркнул, что обе Кристина и дочь Анастасия якобы находятся на его полном обеспечении. Ответ Асмус шокировал публику.

Актриса призналась, что она все еще делит дом с общим мужем. Кроме того, она написала, что Харламов «угрозами запретил съезжать», и давал деньги только «пополам за коммуналку».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Асмус жестко ответила Харламову за «облеванный» дом.

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