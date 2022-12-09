В Великобритании призвали закрыть школы из-за массовых смертей детей от инфекций

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В Соединенном Королевстве с каждым днем растет число умерших от стрептококка и скарлатины. В основном это дети от четырех до десяти лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sigrid Gombert

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В Британии родители призывают закрыть школы — в Королевстве резкий всплеск тяжелых инфекций. Количество смертей от стрептококка и скарлатины растет с каждым днем.

На данный момент известно о 15 погибших. В основном это дети от четырех до десяти лет. Усугубляет ситуацию нехватка антибиотиков.

Как пишет издание Daily Mail, причиной дефицита стал рост сезонных заболеваний. Врачей обязали выписывать антибиотики всем пациентам с симптомами, похожими на простуду. И это еще больше усугубит нехватку препаратов для тех, кому они жизненно необходимы.

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