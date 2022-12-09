Уже восемь месяцев: супруга шеф-повара Ивлева показала подросшую дочку

После рождения первенца Валерия Куденкова стала активнее вести соцсети. С публикой она делится, как похудела после родов, как ухаживает за собой. Но малышку показывает нечасто.

Молодая супруга шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия порадовала поклонников новым снимком восьмимесячной дочери Ники. На опубликованном фото любимая известного кулинара повернута лицом к зеркалу, при этом лицо малышки она скрыла.

Стоит отметить, что жена Ивлева нечасто делится кадрами с наследницей в социальной сети. Поэтому, увидев свежий снимок, даже без лица малышки, поклонники обрадовались. Вместе с тем они восхитились фигурой Ивлевой. Почти сразу после рождения дочери девушка начала пытаться вернуть себе былые формы. Всего за несколько месяцев ей удалось похудеть и подтянуть фигуру при помощи спорта.

Валерия Ивлева с восьмимесячной дочкой Никой. Instagram* / valeriya__ivleva

Кроме того, залог красивой фигуры Ивлевой кроется не только в спорте и правильном питании. Несколько недель назад 30-летняя девушка решилась на пластическую операцию по уменьшению талии.

К слову, Ивлев и Куденкова официально оформили отношения 14 февраля 2021 года. По рассказам шеф-повара, их знакомство произошло на рынке. Валерия выбирала черешню, а кулинар, увидев привлекательную девушку, решился подойти к ней. Чувства вспыхнули моментально. Ради Куденковой Ивлев оставил жену Марию, с которой прожил 23 года.

В апреле 2022 года в семье родилась дочка Ника. Для Куденковой ребенок стал первенцем. У Ивлева от первого брака есть сын Матвей и дочка Мария. С ними шеф-повар постоянно на связи, организует совместный отдых, привлекает к своим телевизионным и интернет-проектам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Константина Ивлева боролась с онкологией.

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