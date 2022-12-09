Песков оценил шансы на улучшение отношений РФ и США после обмена Бута

Виктор Бут долгие годы фактически находился у американцев в незаконном плену. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий».

Он рассказал о том, что обмен стал возможным в результате переговоров спецслужб России и США. Но, по словам Пескова, не стоит думать, что это приведет к ослаблению политического кризиса между двумя странами.

«Неверно, наверное, делать какие-то такие гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который мы сейчас имеем в наших двусторонних отношениях. Нет, двусторонние отношения продолжают оставаться в таком печальном состоянии», — подчеркивал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что врачам еще только предстоит определить насколько здоров россиянин после многолетнего незаконного заточения.