Какие аптечные средства действительно лечат, а какие «калечат» наше здоровье?

Наступила зима, морозы ударили неожиданно, что выбило из колеи многих жителей России. Пришел сезон хлюпающих носов и капель для носа в сумке. Оказалось, незначительный недуг может превратиться в серьезную проблему при неправильном лечении. В беседе с 5-tv.ru врач-отоларинголог Владимир Зайцев перечислил эффективные советы, которые помогут избавиться от назойливого насморка.

Сосудосуживающие капли

Если речь идет об остром рините, который в простонародье принято называть насморком, или хронической форме этого заболевания, то первым средством, к которому тянется рука, оказываются сосудосуживающие капли. Однако эксперт предостерегает об их опасности: лекарство может вызвать привыкание и усугубить проблему.

«Конечно, лучше от них отказаться, но если они неизбежны, то используйте детские капли. В них концентрация лекарственного начала, которое называется ксилометазолин либо оксиметазолин, будет в два раза ниже», — порекомендовал Зайцев.

Врач объяснил, что концентрация вещества во взрослых каплях составляет 1%, в то время как в детских — 0,5%. Именно эти пропорции позволят избежать привыкания.

Разжижающие спреи

Используйте спреи, которые разжижают слизь в полости носа. Если вы можете спокойно обойтись без сосудосуживающих капель, но вас мучает вязкая слизь, то стоит отдать предпочтение безобидным средствам. Их можно использовать ежедневно, по три раза в сутки.

Промывание носа

Третий совет — промывание носа и околоносовых пазух. Для этого можно использовать специальные растворы на основе морской соли. Аптечные полки представляют разнообразие лекарственных препаратов, которые справляются со своей задачей.

«Морскую соль лучше использовать не самостоятельно, а аптечную, поскольку там флакон стерильный, жидкость стерильная, соль стерильная, и никакую инфекцию вы себе в нос не занесете», —подчеркнул врач.

Антисептик для носа

После промывания и отсмаркивания, обязательным шагом для закрепления результатов является орошение антисептиком. Средство для слизистых оболочек необходимо выбирать на водной основе, но не в коем случае не использовать раздражающий спиртовой кожный антисептик.

Местный антибиотик

При выраженном воспалении полости носа можно использовать антибиотик местного назначения. Палитра таких средств не самая широкая, но два-три действенных средства можно найти практически в любой аптеке. Лечение насморка антибиотиком может назначить лор, либо порекомендовать аптекарь, что сейчас не является диковиной.

Увлажнение слизистой

Последним шагом в лечении ринита эксперт назвал использование капель или спрея, которые смягчают и увлажняют оболочку полости носа. Многие упускают этот пункт, однако бережный уход за слизистой поможет быстрее снять отечность и воспаление.

«Иногда есть ощущение жжения, как будто колит в носу, ощущение даже сухости в передних отделах носа, и ощущение стекания слизи по задней стенке глотки, когда есть воспаление и отек в задних отделах полости носа. Вы можете использовать маслянистые спреи в нос, вы можете использовать специальные масла. Даже косточковые масла, персиковое и абрикосовое, хорошо помогают в этом случае», — отметил эксперт.

Владимир Зайцев добавил, что в некоторых случаях можно использовать кортикостероидные назальные — гормональные спреи в нос. Они помогают бороться в воспалением, но назначать их должен только врач. При неправильном использовании, вы рискуете выработать зависимость, которая будет хуже, чем от сосудосуживающих.

Врач настоятельно порекомендовал обращаться к специалистам, если регулярное соблюдение советов не помогает в борьбе с насморком. По его словам, состояние может быть осложнено синуситом — воспалением околоносовых пазух. Установить полную картину может только лор после рентгеновского снимка либо ультразвукового сканирования.

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