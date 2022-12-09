Синдром Рапунцель: почему ребенок «жует» свои волосы и попадает в больницу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22

Психиатр Барышев назвал проблемы в семье и школе фактором развития синдрома Рапунцель у детей

Фото, видео: Depositphotos / _ella_; СК РФ; 5-tv.ru

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Психика у детей еще недостаточно сформирована, чтобы проходить трудные испытания жизни.

Если у ребенка возникают проблемы в школе или семье, то это чревато развитием синдрома Рапунцель. Детская психика очень неустойчива, поэтому легко подвергается негативу, который перерастает в невротические заболевания. Об этом заявил психиатр Михаил Барышев, комментируя случай из сургутской больницы, где у 12-летней девочки изъяли 20-сантиметровый клок волос.

«Она жевала волосы почему? Это уже неврогенная симптоматика. Девочка невротик, скорее всего <…> Отчего люди грызут ногти? Когда это делается систематически, это не совсем нормально. Почему некоторые обгрызают до крови? Почему губы обкусывают до крови. Это все нервная симптоматика, которую надо смотреть и исправлять», — объяснил Барышев.

По мнению психиатра, в семье у ребенка может что-то не ладится или он столкнулся с социальными проблемами. Из-за того, что решить навалившиеся трудности не получается, развиваются невротические болезни.

Ранее в сургутскую больницу поступила юная пациентка с жалобами на регулярную тошноту и боли в животе. После обследования врачи нашли в желудке у подростка огромный комок волос. Медики оперативно провели операцию по изъятию трихобезоара. Сейчас с девочкой все в порядке, ребенка постепенно готовят к выписке из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему ребенок рождается с хвостом и как это исправить.

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